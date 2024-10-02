Жителям Подмосковья напомнили о безопасности безналичной оплаты проезда

В автобусах «Мострансавто», а это почти 5 500 транспортных средств, действует строгий запрет на оплату и принятие наличных денег. Это не просто требование компании, а норма, закрепленная законом Московской области от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ. Нарушение этого правила грозит пассажиру штрафом и лишает его права на страхование во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Оплата проезда безналичным способом — это не только удобство для пассажира, но и значимый вклад каждого пассажира в развитие транспортной инфраструктуры региона. Все средства, полученные от таких оплат, идут на обновление автобусного парка, закупку новых запчастей, модернизацию автовокзалов и автостанций, а также создание новых маршрутов. Законная оплата проезда обеспечивает заработные платы тысячам водителей и слесарей, мойщикам, перегонщикам, диспетчерам, что напрямую влияет на качество обслуживания.

Кроме того, безналичная оплата делает пассажиропоток прозрачным и понятным. Это важно для планирования маршрутов и обеспечения нужного количества автобусов на линиях, а также правильного выбора транспортных средств по вместимости. Пассажиры, которые оплачивают проезд безналично, гарантированно защищены от штрафов за безбилетный проезд и автоматически получают страховку на время поездки.

В автобусах «Мострансавто» установлены валидаторы для оплаты банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами. Если оплата через валидатор невозможна, пассажиры могут воспользоваться мобильным терминалом у водителя. Контроль за соблюдением правил оплаты регулярно проводится специалистами компании и инспекторами административно-пассажирской инспекции. Нарушения фиксируются, и к водителям, которые принимают наличные или переводы на карту, применяются серьезные дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

Если пассажир стал свидетелем подобных нарушений, он может сообщить об этом по телефону единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, через официальные страницы Мострансавто в социальных сетях или чат-бот предприятия в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.