Жителям Подмосковья напомнили, как приобрести и пополнить «Стрелку» и «Тройку»

В числе платежных карт для проезда в автобусах «Мострансавто» находятся транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». АО «Мострансавто» напоминает, как правильно и вовремя пополнить их баланс. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На всех автобусных маршрутах Подмосковья возможна только безналичная оплата проезда

Купить и пополнить «Стрелку» можно на автовокзалах и автостанциях, в ж/д кассах ЦППК и МТ ППК, в отделениях «Почта России», в магазинах сети «Пятёрочка» и в некоторых отделениях Сбербанка.

Адреса пунктов продажи карты «Стрелка» можно найти на сайте https://strelkacard.ru/about/map.

Пополнить карту «Стрелка» также можно в личном кабинете на сайте «Стрелка. Поехали!», в мобильном приложении карты «Стрелка» и в «Сбербанк онлайн». При пополнении необходимо помнить, что информация о зачислении денег на карту поступает в терминалы, находящиеся в автобусах, от нескольких минут до нескольких часов, поэтому рекомендуем класть деньги заблаговременно.

Транспортная карта «Тройка» продается и пополняется в кассах и автоматах Московского метрополитена, в кассах МЦК, ЦППК и МТ ППК, в автоматизированных киосках Мосгортранса.

Кроме того, пополнить «Тройку» можно в банкоматах банка «ВТБ» и через терминалы банков «Московский кредитный банк», «Аэроэкспресс» и «Элекснет». Зачислить денежные средства на «Тройку» также можно в одном из мобильных приложений «Метро Москвы», «Мой умный город», «Сбербанк онлайн», «СуперТройка», на сайте «Миллион призов».

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.