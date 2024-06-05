Жителям Подмосковья напомнили, как правильно оплачивать проезд в автобусах

«Мострансавто» опубликовали видеоинструкцию, как оплачивать проезд в автобусах предприятия. Во избежание двойного списания оплаты проезда на городских маршрутах, а также на маршрутах с фиксированным тарифом банковскую или транспортную карту, а также социальные карты необходимо приложить только один раз. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для оплаты проезда на зональных пригородных и междугородних маршрутах, то есть там, где от протяженности поездки будет зависеть ее стоимость, карту необходимо прикладывать дважды. Это касается не только бесконтактных банковских карт и транспортных карт «Стрелка» и «Тройка», но и социальных карт жителя Подмосковья и москвича.

Не забывайте оплачивать проезд. Это гарантия получения страховой выплаты в случае ДТП, также оплаченный проезд позволяет нам формировать пассажиропотоки на маршрутах, развивать транспортную инфраструктуру и улучшать подвижной состав.

Проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.