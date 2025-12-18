Жителям Подмосковья напомнили, как перевозить спортинвентарь в автобусах

В этом году комфортная погода начала зимы удачно сочетается с возможностью покататься на льду: в Подмосковье и столице для всех любителей этого вида активного отдыха открыты ледовые катки. «Мострансавто» напоминает правила транспортировки спортивного снаряжения в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Энтузиастам этого зимнего развлечения важно помнить, что фигурные и хоккейные коньки при транспортировке в автобусе обязательно должны находиться в специальном кофре или сумке, суммарные габариты которых не превышают 120 см. Спортивное снаряжение с такими габаритами можно перевозить бесплатно. Клюшку допустимо перевозить без чехла и тоже бесплатно. А если зима порадует снегом, то заранее напоминаем приверженцам «снежных» развлечений, что одну пару лыж в чехле и детские санки также можно провозить бесплатно.

Для более габаритных вещей в автобусах предусмотрен платный провоз при условии, что сумма их параметров не превышает 180 см. Тарифы зависят от расстояния: 63 рубля для городских и пригородных маршрутов до 25 км, 126 рублей — до 50 км, и 189 рублей — для маршрутов свыше 50 км.

Провоз багажа в общественном транспорте регламентирован постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

