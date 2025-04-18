Жителям Подмосковья напомнили, что детей нельзя высаживать из автобуса

Детей до 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых, из автобуса, трамвая или троллейбуса высаживать строго запрещается (часть 22 статьи 20 ФЗ № 259), сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Если ребенок не может подтвердить факт оплаты проезда или предъявить документ на право получения бесплатного или льготного билета, то водитель все равно не имеет право его высадить из салона.

В случае если водитель высадил ребенка, то ему грозит административный штраф 5 тыс. рублей. Еще штрафом облагаются должностные лица — от 20 до 30 тыс. рублей. Это прописано в части 2.1. статьи 11.33 КоАП РФ.

Свидетелям незаконной высадки ребенка из общественного транспорта следует обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). В заявлении очевидцу нужно будет указать контактные данные, сведения о месте и времени нарушения, номер маршрута.

При этом в Минтрансе напомнили, что водитель не отвечает за юного пассажира, если ребенок едет один. Он должен только осуществлять безопасную перевозку всех пассажиров по маршруту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.