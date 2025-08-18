Жителям Подмосковья напомнили, что детей нельзя высаживать из автобуса

В Подмосковье более 10,5 тысяч водителей крупнейшего перевозчика региона — компании «Мострансавто» — проходят инструктаж о недопустимости высадки несовершеннолетних пассажиров. Традиционно такие занятия проводятся накануне учебного года, чтобы минимизировать возможные спорные и конфликтные ситуации, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Запрет на высадку детей начал действовать в «Мострансавто» задолго до появления федеральных норм. В компании он закреплен внутренними правилами еще с 2017 года — до того, как соответствующие изменения были внесены в закон.

«Мы всегда исходили из того, что безопасность ребенка важнее любых формальностей. Поэтому водители обязаны довезти несовершеннолетнего до нужной остановки даже в случае неоплаты проезда», — отметили в ведомстве.

В то же время перевозчик напоминает родителям: оплата проезда — не право, а обязанность пассажира. Чтобы избежать недоразумений, баланс транспортных карт «Стрелка» учащегося и «Стрелка» учащегося сельской местности необходимо пополнять заблаговременно.

Если в автобусе едет ребенок без билета, водитель предупреждает контролеров Административно-пассажирской инспекции, что в салоне находится несовершеннолетний. Но если рядом с ним взрослый — родитель или сопровождающий, — оплачивать проезд необходимо в обычном порядке. В противном случае может быть выписан штраф.

Все случаи возможных нарушений правил в «Мострансавто» проверяются. В том случае, если факты нарушения подтверждаются, водители, допустившие высадку несовершеннолетнего, привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.