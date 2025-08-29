Жителям Подмосковья напомнили, что детей нельзя перевозить в такси без автокресла

В преддверии начала учебного года Минтранс Подмосковья обращает внимание родителей на правильную безопасную перевозку детей в такси. По статистике, в среднем порядка 3% от общего числа поездок в такси Подмосковья пассажиры совершают с детьми, а в первые месяцы учебного года число поездок растет. Перевозить ребенка, возраст которого не достигает 12 лет, запрещено без специального удерживающего устройства. За несоблюдение правил перевозки грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Одним из самых важных критериев в вопросах перевозки детей в такси является безопасность и комфорт юных пассажиров. Как правило, автомобиль по детскому тарифу оборудован детским креслом, а водитель прошел обязательное обучение по перевозке детей. В связи с ожидаемым повышением спроса на автомобили по детскому тарифу 1 сентября убедительно просим не вызывать такси по обычному тарифу, если поездка запланирована с ребенком до 12 лет. В таких случаях водитель вправе отказаться от поездки, так как ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на нем», — объяснили в ведомстве.

Использование автокресел спасает жизни в тяжелых авариях, а в небольших ДТП бережет от досадных травм. Недопустимо перевозить ребенка без специального удерживающего устройства и разъединять ремни безопасности во время движения автомобиля. Держать детей на руках во время поездки также запрещено, так как это не безопасно. В случае ДТП или резкой остановки удержать ребенка практически невозможно, что может привести к травмам. Специальные кресла для перевозки адаптированы под детей, ремни расположены надежно и фиксируют тело, а подголовники и боковая защита берегут от ударов.

Во избежание неудобств и опозданий в День знаний рекомендуем вызывать такси заранее ко времени или подготовить собственное удерживающее устройство, если планируете вызывать такси по обычному тарифу. В этом случае при заказе машины необходимо предупредить водителя, что поездка будет с ребенком и с использованием вашего автокресла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

