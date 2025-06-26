Жителям Одинцова напомнили о безналичной оплате в общественном транспорте

Жителям Одинцовского городского округа напомнили о необходимости исключительно безналичной оплаты при поездках в общественном транспорте, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оплатить проезд с помощью валидаторов можно несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также совершить поездку по социальной карте.

В министерстве отметили, что безналичная оплата билета — не право, а обязанность пассажиров. Принимая денежные средства наличным способом или переводом, водитель автобуса совершает административное правонарушение. Прием наличных и переводы на карту категорически запрещены: за это нарушение водителя ждет увольнение, а пассажира — штраф за безбилетный проезд.

Оплата проезда безналичным способом помогает фиксировать точные данные о количестве валидаций, а также верно оценивать пассажиропоток и анализировать востребованность разных маршрутов. Понимание реальной загруженности дает возможность оперативно реагировать на изменение спроса. Например, увеличивать количество автобусов на наиболее популярных направлениях.

Кроме того, безналичная оплата позволяет своевременно обновлять автобусный парк и объекты транспортной инфраструктуры. Полученные средства направляются на модернизацию транспорта и улучшение условий для пассажиров, а не в карман водителя.

Если вы стали свидетелем оплаты проезда наличными или переводом на карту, то необходимо сообщить об этом в чат-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.