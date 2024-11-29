Жителям Королева напомнили о правилах безопасности на железнодорожных путях

На объектах железнодорожной инфраструктуры наукограда регулярно проходят рейды по профилактике правонарушений, связанных с незаконным пересечением железнодорожных путей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Очередное мероприятие, направленное на предотвращение травматизма, провели на станции Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги. Представители администрации совместно с сотрудниками транспортного отдела полиции напомнили жителям Королева о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях, раздали листовки и провели профилактические беседы с нарушителями.

К сожалению, статистика происшествий на железной дороге в Королеве в этом году вызывает тревогу: девять человек погибли, в том числе четыре ребенка, а восемь получили травмы, трое из которых — несовершеннолетние. Эти трагические цифры напоминают о высокой опасности, которую представляет собой железная дорога.

Железная дорога по своей опасности не уступает скоростным автомагистралям, ведь при скорости 120 км/ч поезд за 10 секунд проходит 330 м и моментально затормозить вагонный состав машинисту невозможно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.