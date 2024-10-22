Жителям деревни Филилеево отремонтируют дорогу
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с Можайским городским прокурором Александром Неплюевым провели прием жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Основными темами приема стали ремонт и содержание автомобильных дорог, земельно-имущественные отношения и предоставление социальной поддержки.
В ходе приема поступило обращение от жительницы деревни Фалилеево по вопросу ремонта дорожного полотна. Данное обращение уже находится в работе, и в самое ближайшее время специалисты приступят к выполнению необходимых работ.
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил важность открытого диалога с населением и подчеркнул, что подобные мероприятия помогают выявлять актуальные проблемы и находить пути их решения.
Уточнить дату следующего приема и записаться на него можно по телефону общего отдела администрации Можайского городского округа: 8(49638)22-360.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев