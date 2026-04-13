Жители воспользовались платными парковками Подмосковья 1,1 млн раз

Платными парковками в 37 округах Подмосковья с начала 2026 года воспользовались более 1,1 млн раз. В первом квартале зафиксировано около 975 тыс. сессий, что в 13 раз больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Количество пользователей платных парковок в регионе растет ежемесячно. Средняя продолжительность одной парковочной сессии составляет 59 минут. Первые платные парковки начали работать в Подмосковье 1 ноября 2024 года, и за все время ими воспользовались более 2,8 млн раз.

Наибольшая активность отмечена в Одинцове — около 390 тыс. сессий, в Люберцах — более 382 тыс., в Ногинске — свыше 296 тыс. сессий.

Право на бесплатную парковку имеют 13 тыс. жителей региона. Разрешения через региональный портал госуслуг получили члены многодетных семей, владельцы мотоциклов и электромобилей, а также резиденты. Инвалиды могут бесплатно размещать автомобили на специально оборудованных местах.

Оформить льготное разрешение или включить транспорт в реестр можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23144. Подробная информация о платных парковках размещена на сайте министерства: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki.

Обжаловать штраф за неоплату парковки можно в центре безопасности дорожного движения Московской области: https://cbddmo.mosreg.ru/deyatelnost/platnoe-parkovochnoe-prostranstvo. Актуальные новости о дорогах и транспорте публикуются в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.