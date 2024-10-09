Жители попросили главу Можайского округа помочь с ремонтом дороги в д Авдотьино

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел личный прием жителей. Встречи такого формата в муниципалитете проходят на регулярной основе. Два раза в месяц глава округа совместно со своими коллегами обсуждает вопросы, которые волнуют жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гражданами были озвучены обращения, которые касались сферы земельно-имущественных отношений, освещения, эксплуатации и содержания автомобильных дорог.

Например, Ирина Юрьевна имеет дачный участок в деревне Авдотьино и обратилась по вопросу строительства и ремонта автомобильной дороги. С коллегами Денис Викторович принял вопрос к рассмотрению. В самое ближайшее время сотрудники осуществят рабочий выезд для определения сроков и объема работ.

Напоминаем, уточнить дату следующего приема и записаться на него можно по телефону общего отдела администрации Можайского округа: 8 (496) 382-23-60.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.