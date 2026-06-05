Жители Подмосковья совершили более 200 млн поездок по карте Тройка

Свыше 200 млн поездок совершили пассажиры по карте «Тройка» в Подмосковье с момента ее запуска в 2021 году, из них более 25,7 млн — с начала 2026 года. Ежедневно картой оплачивают около 178 тыс. поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Карта «Тройка» начала действовать в Московской области в феврале 2021 года, а к весне 2022 года ее принимали уже на всем областном транспорте. За пять лет она стала одним из самых востребованных способов оплаты проезда в регионе.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся с другими городами столичными транспортными решениями. Запуск карты „Тройка“ на территории Московской области позволил сделать оплату проезда для пассажиров региона комфортнее и проще. Ежедневно с помощью „Тройки“ в Подмосковье совершается порядка 178 тысяч поездок, что подтверждает ее высокую востребованность и удобство. В дальнейшем продолжим расширять применение карты и запускать новые цифровые сервисы. Благодарим губернатора Московской области Андрея Воробьева за плодотворное сотрудничество», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сегодня одна карта действует в метро, на МЦК, МЦД, в наземном транспорте столицы и на маршрутах по всей Московской области. По данным регионального минтранса, пассажиры сэкономили более 627 млн рублей благодаря программе лояльности. С начала 2026 года экономия составила 53 млн рублей.

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания развивает единую билетную систему на базе карты «Тройка». Сейчас московская билетная система работает в 34 регионах России и ежедневно обрабатывает более 3 млн транзакций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.