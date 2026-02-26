Жители Подмосковья совершили 2,8 млн поездок по Стрелке в 2026 году

С января 2026 года пассажиры в Подмосковье оплатили проезд картой «Стрелка» в автобусах Мострансавто более 2,8 млн раз. В будние дни фиксируется около 70 тыс. операций, а доля карты составляет 4% от всех оплат, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.