Жители Подмосковья подали на 15% больше заявлений в Минтранс через РПГУ

В 2025 году жители Московской области подали более 470 тысяч заявлений в министерство транспорта региона через региональный портал госуслуг, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По итогам 2025 года в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило свыше 470 тысяч заявлений. Это на 15% или примерно на 66 тысяч обращений больше по сравнению с прошлым годом. В ведомстве отметили, что рост числа заявлений связан с востребованностью электронных сервисов и удобством дистанционного взаимодействия.

Наиболее популярными направлениями остаются обслуживание транспортных карт «Стрелка» — 374 тысячи заявлений, получение разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси — около 71 тысячи заявлений, а также выдача технических условий на муниципальных дорогах — около 9 тысяч обращений.

В 2025 году перечень электронных услуг был расширен, в том числе за счет внедрения сервисов для оформления льгот на платных парковках, получения резидентских парковочных разрешений и внесения в реестр мотоциклов и электромобилей для бесплатного пользования парковками.

Для повышения качества услуг и снижения числа ошибок внедрены технологии искусственного интеллекта, которые автоматизируют проверку документов. Это позволило на 10% сократить количество отказов по причине некорректного заполнения заявлений.

В министерстве также проводят еженедельные онлайн-вебинары для консультационной поддержки заявителей. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.