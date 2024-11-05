Жители Подмосковья подали более 250 тыс заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

С начала 2024 года в Подмосковье электронной услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 250 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговую стоимость карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Оформить «Стрелку» могут учащиеся и военные пенсионеры. При обучении ребенка на территории Подмосковья привязка банковской карты «МИР» осуществляется в онлайн-режиме за счет внедренного в услуге сервиса проверки.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя в течение 6 рабочих дней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.