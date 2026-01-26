Жители Подмосковья более 2,8 млн раз воспользовались сервисом расписаний Мострансавто

Пассажиры Подмосковья с начала запуска сервиса «Скачай, не срывай» обратились к электронным расписаниям Мострансавто свыше 2,8 млн раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай» продолжает набирать популярность среди пассажиров общественного транспорта Подмосковья. С момента запуска проекта общее количество скачиваний и просмотров расписаний превысило 2,8 миллиона. В январе 2026 года пользователи обратились к сервису более 69 тысяч раз, из них 11 тысяч — новые пользователи.

Наиболее востребованным направлением стал маршрут №437 «Клин — Москва (м. Водный Стадион)», расписание которого с начала года запрашивали 897 раз. Второе место занял маршрут №308 «Москва (м. Домодедовская) — Аэропорт Домодедово» с 649 обращениями, третье — маршрут №362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)», расписание которого изучили 540 раз.

Сервис «Скачай, не срывай» доступен круглосуточно на официальном сайте Мострансавто и через Telegram-бота @Mostransavto_bot. Пользователи могут получить расписание любого маршрута, скачать расписание с определенного остановочного пункта и узнать прогноз прибытия автобуса. Это позволяет планировать поездки без необходимости выходить из дома или ждать на остановке.

В Мострансавто отметили, что продолжат развивать цифровые сервисы для повышения удобства пассажиров региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.