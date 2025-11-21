Жители Подмосковья более 2,5 млн раз воспользовались сервисом расписаний «Мострансавто»

Сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай» компании «Мострансавто» зафиксировал свыше 2,5 млн обращений от пассажиров Московской области. За период с 2 октября по 12 ноября пользователи воспользовались сервисом более 115 тысяч раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сервис «Скачай, не срывай» позволяет пассажирам Подмосковья получать актуальную информацию о расписании автобусов в любое время суток. Пользователи могут воспользоваться как официальным сайтом «Мострансавто», так и Telegram-ботом для планирования поездок и построения маршрутов с пересадками.

Согласно анализу популярности, наибольший интерес у пассажиров вызвал маршрут №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово», который просмотрели 2 288 раз за отчетный период. Второе место занял маршрут №15Р «ст. Реутово – Москва (м. Первомайская)» с 2 150 запросами, а третьим по популярности стал маршрут №362 «ст. Монино – Москва (м. Щелковская)», который просмотрели более 1 300 раз.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью повседневной мобильности жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что Мострансавто продолжает развивать цифровые решения для удобства пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.