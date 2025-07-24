Жители Нижнего Новгорода выберут народное имя ретропоезда

Жители Нижнего Новгорода могут принять участие в выборе «народного» названия ретропоезда 9П№ 18430, курсирующего по Горьковской железной дороге с конца июня, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

Состав во главе с паровозом 9П№ 18430 совершил первый рейс по маршруту Нижний Новгород-Московский — Нижний Новгород-Сортировочный в конце июня. Этот локомотив был произведен в 1951 году. С 1996 по 2024 год он являлся экспонатом, выставленным на обозрение в музее «Паровозы России» в Нижнем Новгороде.

С 15 по 23 июля в социальных сетях ГЖД любой желающий мог предложить свой вариант «народного» названия ретропоезда, подкрепив его объяснением, почему именно это имя наиболее уместно. В итоге были отобраны семь наиболее интересных предложений: «Горьковчанин», «Долгорукий», «Дымок», «Князь Пожарский», «Минин», «Муромец» и «Юрий Всеволодович».

Голосование продлится до 31 июля, а новое название поезда объявят 1 августа в преддверии Дня железнодорожника. Автора лучшего варианта наградят памятными подарками.