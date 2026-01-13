Жители не могли добраться до работы: Кемерово парализовали 10-балльные пробки
Транспортный коллапс произошел в Кемерове утром во вторник
Фото - © Сiбдепо
Утро вторника в Кемерове ознаменовалось транспортным коллапсом, пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов, сообщает Сiбдепо.
Ситуация на дорогах города стала критической. Фото предоставили очевидцы.
По данным «Яндекс Карт», наиболее затруднено движение было на Октябрьском, Ленина, Химиков, Ленинградском, Кузнецком и Советском проспектах.
Также серьезные заторы образовались на улицах Красноармейской, Волгоградской, Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев и Автозаводской.
Передвижение по Университетскому и Кузбасскому мостам было крайне осложнено. По сообщениям очевидцев, транспорт двигался со скоростью от 5 до 15 км/ч.
