Жители не могли добраться до работы: Кемерово парализовали 10-балльные пробки

сегодня в 13:43

Транспортный коллапс произошел в Кемерове утром во вторник

Утро вторника в Кемерове ознаменовалось транспортным коллапсом, пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Сiбдепо

Ситуация на дорогах города стала критической. Фото предоставили очевидцы.

По данным «Яндекс Карт», наиболее затруднено движение было на Октябрьском, Ленина, Химиков, Ленинградском, Кузнецком и Советском проспектах.

Также серьезные заторы образовались на улицах Красноармейской, Волгоградской, Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев и Автозаводской.

Передвижение по Университетскому и Кузбасскому мостам было крайне осложнено. По сообщениям очевидцев, транспорт двигался со скоростью от 5 до 15 км/ч.

