Жители Королева обсудили вопросы транспортной доступности

Очередной прием в формате «Выездная администрация» для работников Королева прошел 26 ноября в музее градообразующего предприятия ЦНИИмаш, сообщает пресс-служба администрации.

Перед личными приемами глава городского округа Игорь Трифонов и депутаты Госдумы РФ Денис Кравченко и Мособлдумы Сергей Керселян пообщались с трудовым коллективом, рассказали о важных для города проектах, которые удалось реализовать при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также о дальнейших планах развития города, решении вопросов транспортной доступности, капитальном ремонте дорог и о реализации государственных программ на территории городского округа Королев.

После встречи Глава наукограда вместе со своими заместителями и депутатами, представителями различных сфер жизни города провели личный прием и ответили на интересующие вопросы сотрудников.

В рамках «Выездной администрации» было принято более 45 человек. Главными темами стали вопросы по работе управляющих компаний, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.

Напомним, выездная администрация проходит на градообразующих предприятиях города регулярно. Сотрудники предприятий высоко оценивают такой формат общения, так как для участия в приеме не приходится надолго покидать рабочее место.

