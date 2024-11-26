Жители и гости Москвы вернули 70 млн рублей кешбэка за пополнение «Тройки» через СБП

С использованием Системы быстрых платежей (СБП) пассажиры городского транспорта Московского региона до конца 2024 года получают 10% кешбэка от пополнения билета «Кошелек», цены абонемента или стоимости транспортной карты. Для того, чтобы вернуть часть средств обратно на банковский счет, пользователю необходимо зарегистрироваться на портале vamprivet.ru , сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Получить кешбэк можно, приобретая или пополняя карту «Тройка» через автоматы по продаже билетов или кассы на станциях московского метро. Сделать это можно и онлайн в приложении «Метро Москвы». Во время оплаты обязательно нужно выбирать способ СБП. Вернуть 10% средств от СБП можно также при покупке проездных абонементов карты москвича для обучающихся.

«Пополнить с выгодой „Тройку“ или купить проездной абонемент карты москвича для обучающихся можно не только в кассе метро или терминале по продаже билетов, но и через приложение „Метро Москвы“. Главное — выбрать способ оплаты СБП. Кешбэк 10% вернется на счет в течение минуты», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, «Тройкой» можно оплатить проезд в любом виде городского транспорта — МЦД, МЦК, метро, трамваях, электробусах, автобусах и на регулярном речном транспорте.

«Поэтому мы вместе с Национальной системой платежных карт делаем поездки выгодными. Акция при оплате проезда через СБП действует до конца года. Мы продолжим внедрять цифровые транспортные сервисы и совершенствовать билетную систему по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

По словам Точиловой, кешбэк от СБП можно получить по всем тарифам билетного меню, включая приобретение «Единого» проездного на 365 дней.

«При этом размер кешбэка составляет до 2600 рублей в месяц на одного пользователя СБП, а значит выгоду смогут оценить абсолютно все держатели „Тройки“», — уточнила Точилова.

Предложение будет действовать до 31 декабря текущего года. С полными правилами получения кешбека через Систему быстрых платежей за пополнение или покупку «Тройки» можно ознакомиться на портале vamprivet.ru.

Выгодой воспользовались уже многие гости и жители столицы.

«Москвичам и жителям области в виде кешбэка уже вернулось порядка 70 млн рублей», — рассказала Точилова.