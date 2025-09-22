Жители дер Кузяевской в Шатуре будут добираться до своих домов по новой дороге

В округе Шатура рабочие завершают капитальный ремонт дорожного полотна от населенного пункта до трассы регионального значения. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

«Подрядчик выполнил проектно-изыскательные работы и на днях уже завершает укладку асфальтобетонного покрытия. Общая площадь данного участка составит 8 400 кв. м», — рассказала замдиректора МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства» Мария Махначева.

К укладке качественного дорожного покрытия приступили еще летом. На участке протяженностью 1 200 метров была выполнена укладка нескольких слоев щебня разных фракций с их попеременной утрамбовкой. Сейчас дорожники уже занимаются асфальтированием.

«Раньше люди были вынуждены добираться к своим домам по грунтовой дороге. После окончания капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения путь до деревни Кузяевской станет комфортным и безопасным», — отметила Мария Махначева.

Завершить капитальный ремонт автомобильной дороги планируется до конца сентября. Всего в муниципальном округе Шатура в этом году отремонтируют 150 км автодорог.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.