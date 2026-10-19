Жители Буреничево опасаются потери проезда к домам из-за закрытия тоннеля

В разъезде Буреничево Кемеровского округа могут перекрыть единственный удобный проезд к домам. По словам местного жителя, РЖД закроет тоннель под железной дорогой 30 октября, сообщает vse42.ru .

Собеседник издания связал закрытие с жалобами жителей поселка Пригородный на машины из Буреничево. По его словам, к тоннелю уже везут бетонные блоки. Он опасается, что после перекрытия жители будут оставлять автомобили перед тоннелем, а экстренные службы не смогут добраться до домов.

«Нас никто не слышит», — заявил местный житель.

Администрация Кемеровского округа пояснила, что тоннель — технологическая конструкция РЖД, не предназначенная для автомобилей. По данным властей, в Буреничево останется более длинная дорога из Пригородного.

Собеседник возразил, что это полевая грунтовая дорога без покрытия, по которой не проходит даже УАЗ. По его словам, приводить ее в порядок никто не собирается. Тоннель уже перекрывали в январе 2025 года: тогда половина разъезда оказалась отрезана от мира.

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