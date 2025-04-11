Жители Балашихи смогут воспользоваться бесплатными маршрутами до кладбищ в Пасху

Администрация городского округа Балашиха организует бесплатное транспортное обслуживание жителей в день празднования Пасхи для посещения городских кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

20 апреля 2025 года запустят специальные (дополнительные) автобусные маршруты, которые будут работать с 09:00 до 16:00:

«мкр. Новый свет — кладбище «Новское» (интервал движения — 40 минут)

«Балашиха-2 — кладбище «Новское» (интервал движения — 15 минут)

«ст. Железнодорожная — кладбище «Фенинское» (интервал движения — 35 минут)

«ст. Железнодорожная — кладбище «Дятловское» (интервал движения — 30 минут).

Помимо бесплатных дополнительных маршрутов 20 апреля, в дни массового посещения кладбищ (13, 20 и 27 апреля 2025 года), будут также работать регулярные автобусные маршруты по тарифу:

№ 22 «Балашиха-3 — ст. Никольское»

№ 22к «м/р Гагарина — ст. Никольское»

№ 26 «ст. Железнодорожная — Дятловка»

№ 31 «Балашиха-2 — кв. Новский»

№ 33 «ст. Железнодорожная — Пуршево»

№ 38к «Русавкино-Романово — Пуршево — ст. Железнодорожная».

Рекомендуем пользоваться общественным транспортом в дни массового посещения кладбищ, так как количество парковочных мест на прилегающей территории ограничено.

Дополнительную информацию можно получить в отделе транспорта и связи управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону: 8 (495) 524-14-37 или по электронной почте: utds@balashiha.ru.

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