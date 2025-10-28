Жителей Рузского округа информируют об изменениях движения на трассе М‑1 «Беларусь»

Глава Рузского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Горбылев сообщил о предстоящих изменениях в организации дорожного движения на трассе М‑1 «Беларусь», передает пресс-служба администрации городского округа.

С 29 октября 2025 года на участке трассы вступят в силу новые ограничения. Водителям следует учесть следующие изменения:

На 84‑м километре трассы будут закрыты левые повороты. Кроме того, вводится запрет на поворот с М‑1 «Беларусь» на автодорогу А‑108 (Дорохово). Аналогичное ограничение коснется движения с А‑108 (Дорохово) на М‑1 «Беларусь» в направлении Москвы.

Для совершения разворота водителям предлагается воспользоваться транспортными развязками:

на 86‑м километре М‑1 «Беларусь»;

на 74‑м километре М‑1 «Беларусь».

Представители администрации призывают водителей быть особенно внимательными на данном участке дороги. Необходимо заранее планировать маршрут с учетом новых ограничений и строго соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

«Актуальные схемы объезда и дополнительная информация размещены на официальном сайте администрации Рузского муниципального округа. Водителям рекомендуется ознакомиться с материалами перед поездкой,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.