Жителей Подмосковья призывают минимизировать поездки во время шторма

Девятибалльный шторм накроет Центральную Россию — южный циклон надвигается на Московский регион. Уже в некоторых округах начался сильный дождь с грозой, ветер порывистый. Порывы ветра достигнут 25 м/с, за несколько часов может выпасть две трети месячной нормы осадков. Ливень стихнет к середине ночи в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов минимизировать поездки на личном транспорте и быть аккуратными. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не оставляйте автомобили и не стойте сами у шатких конструкций и под деревьями.

Также жителей региона просят не отвлекаться на телефон во время движения, переходите проезжую часть по переходам, не закрывая себе обзор зонтиком. Обязательно рекомендуют надеть световозвращатели.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП просят незамедлительно звонит в 112. Не оставайтесь в машине или рядом с ней — это опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.