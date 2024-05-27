Жителей Подмосковья призывают быть осторожными при вождении квадроциклов
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Квадроциклы становятся все более популярны в качестве досуга для жителей и гостей Московской области. На них катаются не только в специальных зонах, но и выезжают на дороги без спецразрешения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
На минувших выходных на дорогах произошли два ДТП с квадроциклами: двое водителей погибли, пассажиры с тяжелыми травмами.
В ведомстве напомнили, что очень опасно управлять квадроциклом в нетрезвом состоянии, а также без шлема и защитной экипировки.
ПДД не запрещают выезд квадроцикла на дороги, но для этого нужно поставить транспортное средство на учет и оформить все необходимые документы:
- удостоверение тракториста-машиниста. Для этого нужно пройти обучение, сдать экзамен и получить документ в Гостехнадзоре.
- паспорт самоходной машины (ПСМ).
- номерной знак установленного образца.
- страховой полис.
Жителей региона просят беречь себя и не подвергать свою жизнь опасности.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.