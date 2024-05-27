Жителей Подмосковья призывают быть осторожными при вождении квадроциклов

Квадроциклы становятся все более популярны в качестве досуга для жителей и гостей Московской области. На них катаются не только в специальных зонах, но и выезжают на дороги без спецразрешения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На минувших выходных на дорогах произошли два ДТП с квадроциклами: двое водителей погибли, пассажиры с тяжелыми травмами.

В ведомстве напомнили, что очень опасно управлять квадроциклом в нетрезвом состоянии, а также без шлема и защитной экипировки.

ПДД не запрещают выезд квадроцикла на дороги, но для этого нужно поставить транспортное средство на учет и оформить все необходимые документы:

удостоверение тракториста-машиниста. Для этого нужно пройти обучение, сдать экзамен и получить документ в Гостехнадзоре.

паспорт самоходной машины (ПСМ).

номерной знак установленного образца.

страховой полис.

Жителей региона просят беречь себя и не подвергать свою жизнь опасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.