Жителей Подмосковья предупредили о пробках в первую неделю сентября

В Минтрансе Подмосковья спрогнозировали дорожный трафик в первую рабочую неделю сентября. Самыми загруженными днями станут 1, 2 и 5 сентября. Число автомобилей на дорогах Московской области в сентябре превысит 3 млн в сутки, традиционно в будние дни будет примерно на 100 тысяч машин больше, чем в августе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Час пик ожидается с 7:00 до 9:00, при этом наибольшее число транспорта обычно фиксируется в период с 6:00 до 10:00. Трафик увеличится на центральных улицах окружных центров, а также на Волоколамском, Ярославском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Движение будет затруднено на следующих трассах: Рублево-Успенском, Варшавском, Калужском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком шоссе, а также на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Подмосковья еще раз напоминает участникам движения о строгом соблюдении ПДД. В связи с увеличением количества транспортных средств и сменой сезонов есть риск возникновения ДТП. Будьте внимательны, особенно вблизи образовательных учреждений, не отвлекайтесь на телефон, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, резко не маневрируйте, а также заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.