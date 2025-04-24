Жителей Подмосковья предупредили о пробках в майские праздники

В Минтрансе Подмосковья спрогнозировали дорожный трафик в майские праздники. Самый большой поток транспорта ожидается 30 апреля и 1 мая — в это время многие поедут на дачи, сообщает пресс-служба ведомства.

Ввиду короткого рабочего дня 30 апреля в период с 15:00 до 20:00 движение будет затруднено, поэтому выезжать лучше до или после этого времени. На вылетных трассах в сторону области значительно вырастет число транспорта: Волоколамском, Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Подмосковья напоминает участникам движения о строгом соблюдении ПДД. В связи с увеличением количества транспортных средств и стартом мотосезона есть риск возникновения ДТП. Будьте внимательны, не отвлекайтесь на телефон, держите дистанцию и скоростной режим, чаще смотрите в зеркала и будьте предсказуемыми в маневрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.