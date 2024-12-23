Жителей Подмосковья предупредили о предновогодних пробках

В последнюю рабочую неделю перед Новым годом увеличилось время проезда по привычным маршрутам на дорогах Московской области, вечерний час пик сместился еще на более ранее время — 16:00, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В связи с 6-дневной рабочей неделей увеличенный трафик продержится до воскресенья, во вторник, 31 декабря, число поездок снизится. В праздничные выходные трафик также будет менее интенсивным, а со второй половины января вернется в обычный режим», — добавили в ведомстве.

Заторы прогнозируются на центральных улицах городов вблизи торговых центров и магазинов. Также будут загружены съезды с МКАД и основные вылетные трассы области.

Традиционно перед новым годом все стараются успеть завершить дела, но это не повод торопиться на дорогах: обращайте внимание на знаки, не отвлекайтесь на телефон во время движения, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров — уважайте всех участников дорожного движения, пропускайте пешеходов на переходах.

В ведомстве особое внимание обратили на нетрезвое вождение. По опыту прошлых лет, наиболее частая причина погибших в авариях в «праздничный период» — нетрезвое состояние водителей и пешеходов и превышение скоростного режима. После корпоративов или семейных застолий не садитесь за руль, если выпили, а также не позволяйте водить нетрезвыми своим близким и знакомым.

Также о правилах напомнили и пешеходам: носить световозвращатели или использовать фонарики в темное время суток, переходить проезжую часть и ж/д пути по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, не оставлять детей одних на улице — в связи с увеличенным трафиком это может быть опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.