Жителей Дмитрова предупредили о временном ограничении движения через ж/д переезд

В Дмитровском округе 22 августа в период с 12:00 до 15:00 будут проводится противоаварийные работы по замене дефектного рельса в целях обеспечения гарантийной безопасности движения поездов и автотранспортных средств на железнодорожном переезде 73 км 6 пк (56.402843, 37.493833), расположенного на ст. Каналстрой на участке автодороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Дмитров — МБК (уч-к 2) (0 км — 8,237 км) Савеловского направления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с чем на период ремонтных работ данный железнодорожный переезд будет полностью разобран, исходя из этого — движение транспортных средств будет невозможно.

Не выполнение ремонта на железнодорожном пути создаст угрозу безопасности движения поездов на данном участке.

Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.