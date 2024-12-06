Житель Подмосковья засудил перевозчика за то, что автобусы ехали мимо

Житель подмосковной Купавны подал в суд на транспортную компанию за то, что автобусы проезжали мимо остановки, и выиграл дело, сообщает сайт MK.Ru .

«Четырежды в разное время суток мужчина пытался уехать с остановки „Лесная“ в сторону Москвы, но автобусы проезжали мимо», — говорится в сообщении.

Суд согласился с тем, что права гражданина были нарушены, и признал за автоперевозчиком вину, поскольку обязанности по своевременной доставке пассажира в пункт назначения согласно расписанию не были выполнены.

Перевозчик обязан выплатить истцу 15 тысяч рублей за моральный ущерб.