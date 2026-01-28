сегодня в 16:42

Железнодорожники Подмосковья за сутки убрали более 100 тысяч кубометров снега

Железнодорожники Московской области за последние сутки очистили от снега 108 тысяч кубометров на Московской железной дороге. Для работ было задействовано более 2 тысяч человек и 150 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге продолжаются круглосуточные работы по уборке снега для обеспечения стабильного движения поездов. За последние сутки железнодорожники вывезли 108 тысяч кубометров снега.

В дневное время на линиях работали 85 единиц техники, ночью — еще 65 снегоуборочных машин. В очистке путевой инфраструктуры участвовали более 2 тысяч сотрудников.

В настоящее время на линии задействовано почти 100 единиц снегоуборочной техники, к работам привлечены свыше 4 тысяч человек. При необходимости количество техники и персонала будет увеличено.

На железной дороге действует оперативный штаб, который координирует ликвидацию последствий непогоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.