Железнодорожники Подмосковья за сутки убрали более 100 тысяч кубометров снега
Фото - © МЖД
Железнодорожники Московской области за последние сутки очистили от снега 108 тысяч кубометров на Московской железной дороге. Для работ было задействовано более 2 тысяч человек и 150 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На Московской железной дороге продолжаются круглосуточные работы по уборке снега для обеспечения стабильного движения поездов. За последние сутки железнодорожники вывезли 108 тысяч кубометров снега.
В дневное время на линиях работали 85 единиц техники, ночью — еще 65 снегоуборочных машин. В очистке путевой инфраструктуры участвовали более 2 тысяч сотрудников.
В настоящее время на линии задействовано почти 100 единиц снегоуборочной техники, к работам привлечены свыше 4 тысяч человек. При необходимости количество техники и персонала будет увеличено.
На железной дороге действует оперативный штаб, который координирует ликвидацию последствий непогоды.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.