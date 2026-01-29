сегодня в 15:10

Железнодорожники Подмосковья за сутки очистили от снега 3,6 тыс км путей

Железнодорожники Московской области за последние сутки очистили 3,6 тыс. км путей и вывезли 133 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге продолжается круглосуточная расчистка инфраструктуры от снега. За последние сутки с помощью спецтехники очищено 3,6 тыс. км железнодорожных путей, вывезено 133 тыс. кубометров снега.

Для уборки снега на линиях задействовано более 100 единиц спецтехники, которые работают по специальному расписанию, не мешая движению пассажирских поездов. На станциях свыше 2,5 тыс. человек очищают стрелочные переводы и светофоры. Еще около 2 тыс. железнодорожников убирают снег на платформах, мостах и в тоннелях.

Работу по ликвидации последствий снегопада координирует оперативный штаб Московской железной дороги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.