Железнодорожники очистят от борщевика более 400 га полосы отвода на МЖД

Железнодорожники приступили к окосу борщевика на площади более 400 га в полосе отвода на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особенно большие площади (от 12 до 52 га) планируется освободить от этого растения на участках Марк-Лобня МЦД-1, Разъезд 6 км-Карасево-Разъезд 30 км, Фрязево — Павловский Посад в Московской области, а также на участках в Тульской и Брянской областях.

До того, как ядовитый сорняк зацветет и даст семена, его скосят, обработав места произрастания гербицидами. Такой подход уже принес ощутимый результат. Профилактическая обработка территории позволила сократить ареал обитания борщевика более чем в два раза: с 996 га в прошлом году до 406 га — в этом. По мере появления новых побегов окос будет производиться вновь.

Кроме того, железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, закрывающие ветками обзор путей, проводят санитарную вырубку, подстригают кустарник, окашивают траву. С начала летнего сезона произведен окос 961 га, в том числе с применением роботов-косилок. Древесные отходы утилизируются на месте с помощью дробилок.

Вместо удаленных железнодорожники сажают деревья и декоративные кустарники на территориях предприятий и в полосе отвода. В этом году планируется высадить порядка 24 тыс. саженцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.