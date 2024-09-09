Железнодорожники начинают капитальный ремонт пути на участке Москва-Перово

С 11 сентября на участке Москва-Пассажирская-Казанская — Перово Казанского направления МЖД начинаются работы по капитальному ремонту 4 главного пути, которые продлятся до 21 октября. Всего планируется уложить 8,7 км бесстыкового пути, а также 8 стрелочных переводов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтных работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, укладку бесстыкового пути.

Укладка пути будет проводиться по технологии «закрытого перегона» с 00:30 14 сентября до 00:30 16 сентября, а также в эти же часы 21-22, 28–29 сентября, 5-7,12-14,19-21 октября.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов станут следовать по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.