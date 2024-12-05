Желающим водить автобус в Подмосковье предлагают переподготовку на категорию D

Во время обучения соискателям выплачивается стипендия. Участвовать в программе могут как женщины, так и мужчины. Для этого нужно быть старше 21 года и обладать водительским удостоверением категорий B или C. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет официально трудоустроен на должность водителя автобуса в «Мострансавто».

Все желающие пройти обучение могут записаться по номеру: 8 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту: rabota@mtamo.ru. Переподготовка проводится на базе автошколы в г. Балашиха, обучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса «Мострансавто» не менее одного года — это обязательное условие для участия в программе.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Предусмотрены также выплата премии в размере 10 тыс. рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. рублей). Также иногородним сотрудникам выплачиваются «подъемные» в размере 30 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.