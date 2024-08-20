Ждать недолго: стало известно, когда «Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Бали

«Аэрофлот» откроет прямые рейсы между Москвой и Бали с 17 сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия) с 17 сентября 2024 года. Об этом перевозчик рассказал в своем Telegram-канале, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Самолеты начнут отправляться из столичного аэропорта Шереметьево по вторникам и субботам в 14:40. Обратные рейсы запланированы по средам и воскресеньям в 10:05.

Уточняется, что с 3 октября еженедельно будут выполняться по три рейса из Москвы на Бали. Россияне уже могут приобрести авиабилеты для путешествия на индонезийский остров.

При этом для пассажиров подготовят широкофюзеляжные самолеты Airbus A350, добавили в пресс-службе авиаперевозчика.