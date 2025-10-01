Ждали поезд полчаса: на Сокольнической линии метро Москвы утром произошел сбой

Утром в среду на Сокольнической линии столичного метро произошел сбой — на станции «Саларьево» пассажиры ждали поезд полчаса, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказали пассажиры, они полчаса ждали отправления состава со станции «Саларьево» в сторону центра города. Из-за сбоя очередь на посадку начиналась от турникетов.

Столичный Дептранс отметил, что движение на Сокольнической линии метрополитена сейчас идет в графике. Ранее на станции «Саларьево» высаживали пассажиров из одного поезда, который убрали с «красной» ветки для проверки.

Из-за этого ряд следующих составов снижал скорость движения или останавливался для соблюдения интервала движения. После небольшой остановки поезда начали курсировать в нормальном режиме.

