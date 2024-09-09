Жаркая погода сохранится в Подмосковья до конца недели

До конца недели в Московской области синоптики прогнозируют жаркую погоду. Ночи для сентября будут теплыми, днем ожидается от 23 до 28 градусов. В середине недели юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всем участникам дорожного движения нужно быть осторожными и придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду. Не стоит садиться за руль, если чувствуете недомогание — жара только усугубит это состояние, она приводит к потере концентрации внимания. Не стоит оставлять детей и животных в машине даже на несколько минут — это опасно, так можно перегреться.

Нужно помнить о соблюдении ПДД: не стоит отвлекаться за рулем на телефон, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и чаще ориентироваться по зеркалам — на дорогах большой поток мотоциклистов.

Рекомендуется парковаться в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.

Если отправляетесь в дальнюю поездку, то нужно пить больше воды, обязательно отдыхать каждые 2-4 часа — останавливайтесь только на специальных площадках или АЗС, не останавливайтесь на трассах с интенсивным движением. Если произошла поломка или мелкое ДТП, нужно обязательно сообщить о случившемся по номеру 112, не стоит оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части — это может повлечь за собой повторное ДТП с тяжкими последствиями, так как из-за скорости движения потока водители могут не заметить остановившуюся машину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.