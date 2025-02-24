Земполотно начали укладывать на дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» в Подмосковье

В Красногорске в рамках строительства дороги «Путилково-Пятницкое шоссе» приступили к устройству земляного полотна по основному ходу. Также на участке продолжается устройство опор мостового сооружения через р. Журавку в составе новой дороги, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На сегодняшний момент общая строительная готовность дороги составляет порядка 20%. Параллельно ведутся работы и со стороны Пятницкого шоссе: там строители устраивают подпорные стены, ливневую канализацию и переустраивают инженерные коммуникации. Полностью завершить работы по строительству планируем в 1 квартале следующего года», — пояснили в ведомстве.

Строительство дороги осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в мкр. Путилково. Новая автодорога позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность 4-полосной дороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“», — сказал Воробьев.