На однопутном участке Дмитров — Савелово МЖД завершилось развитие путевой инфраструктуры, которое велось в рамках масштабного проекта по усилению пропускной способности линии Дмитров — Сонково — Мга на подходах к портам северо-запада. 21 марта запущено движение поездов на разъезде у остановочного пункта Орудьево. Ранее были открыты разъезды у остановочных пунктов Власово и Лебзино. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для формирования разъездов на каждом остановочном пункте было уложено по 1200 м второго пути и по два стрелочных перевода, возведена контактная сеть. Реконструированы действующие главные пути и контактная сеть. Построены посты электрической централизации, а управление движением на разъездах переведено на цифровую систему с координацией из центра. Это позволит обеспечить надежность и стабильность перевозок с учетом перспективного увеличения грузопотоков.

На остановочных пунктах Власово, Орудьево и Лебзино в рамках проекта ведется реконструкция пассажирской инфраструктуры. На каждом из них вместо одной старой платформы возводится по две новые, с погодными модулями, энергоэффективным освещением, пандусами для удобства маломобильных граждан. Оборудуются одноуровневые пешеходные переходы с резинокордовым покрытием, световой и звуковой сигнализацией для безопасного перехода через железную дорогу.

В настоящее время возведены две новые платформы во Власово, продолжается строительство новых платформ в Орудьево и Лебзино, оборудовано по одному переходу на каждом из этих остановочных пунктов.На всем участке Дмитров — Савелово ведется модернизация и усиление объектов энергообеспечения. Уже установлено 172 новые опоры контактной сети, смонтировано 10,3 км контактного провода и 7,8 км усиливающего провода. На тяговой подстанции Савелово произведена замена трансформаторов, в результате чего ее мощность увеличилась в 2 раза.

Новая железнодорожная инфраструктура в границах МЖД позволит увеличить пропускную способность линии в грузовом движении в 1,5 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.