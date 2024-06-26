Завершены основные работы по строительству подъезда к детскому центру Рошаля

В Красногорске завершены основные строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги к зданию строящегося детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Строительная готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Выполнена укладка асфальтового покрытия и открыто движение по основному ходу автодороги, завершено обустройство парковок и заезда непосредственно к медицинскому центру. Сейчас продолжается установка бордюрного камня, ведётся благоустройство, в ближайшее время строители приступят к нанесению дорожной и парковочной разметки. До конца 2024 года здесь установят накопительные резервуары локальных очистных сооружений, завершат переустройство инженерных коммуникаций», — пояснили в ведомстве.

Строительство подъездной дороги осуществляется в рамках комплексного плана по развитию дорожной сети возле крупнейшего в Московской области детского центра. Подъезд позволит обеспечить транспортную доступность важного социального объекта как со стороны Москвы, так и со стороны области.

Новый двухполосный подъезд (0,4 км) построен в составе существующей автодороги, соединяющей ул. Речную и московский район Митино — он примыкает к границе г. Москвы в районе ул. Дубравной и ул. Зенитчиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.