Завершено остекление пролета надземного перехода в Лобне

В Лобне на строящемся надземном пешеходном переходе между улицами Кольцевой и Полевой завершили остекление пролетного строения. Строительная готовность объекта составляет 75%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящий момент строители приступили к внутренним отделочным работам — окраске стен, монтажу потолков и панелей, установке перильных ограждений. Также ведутся работы по нанесению противогололедного покрытия на пешеходной части перехода и монтажу освещения, электроснабжения и водоснабжения. Параллельно ведется остекление башни со стороны улицы Кольцевой. Открыть рабочее движение по переходу планируется в конце 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Новый пешеходный переход обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, он поможет обеспечить бесперебойное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Его оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.