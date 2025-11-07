Завершена подготовка к началу строительства скоростной магистрали в Москве

Ключевой подготовительный этап по расчистке и подготовке территории в районе Покровское-Стрешнево для будущего строительства завершен в рамках проекта создания новой скоростной автомагистрали от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, реализуемого по концессионному соглашению. Об этом проинформировала компания-концессионер «Дороги Москвы-Магистральная».

Все подготовительные мероприятия выполнялись в неукоснительном соответствии с требованиями природоохранного и водоохранного законодательства. Проектом запланирован комплекс компенсационных мер, включающий озеленение, высадку новых насаждений и благоустройство прилегающих территорий.

Эта новая магистраль создаст важную связь между северной частью Москвы, в которую входит аэропорт Шереметьево, деловым центром «Москва-Сити» и Национальным космическим центром. Она возьмет на себя часть транспортных потоков и снизит нагрузку с основных вылетных магистралей, таких как Ленинградский проспект и Волоколамское шоссе.

Строительство платной скоростной трассы ведется в формате концессионного соглашения на 49 лет, что дает возможность применять передовые технологии и ускорить темпы возведения объекта. Планируется, что дорога откроется для движения в 2028 году. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию право собственности на автомагистраль перейдет к Москве.

Протяженность новой автодороги достигнет 22,5 км. Ее трасса пройдет вдоль Московского центрального кольца и Рижского направления МЖД, что позволит сократить воздействие на жилые кварталы. В проекте заложен ряд мер по благоустройству придорожного пространства: монтаж новых систем освещения и модернизация остановочных пунктов.

Для жителей как минимум шести районов (Щукино, Покровское-Стрешнево, Сокол, Войковский, Хорошево-Мневники, Филевский парк) это приведет к сокращению времени в пути в среднем на 30%. К примеру, поездка от Головинского до Пресненского района станет более чем в два раза короче, а из Левобережного — на треть. Это повысит доступность ключевых объектов инфраструктуры: делового центра «Москва-Сити», Национального космического центра и различных социальных учреждений. По новой магистрали сможет бесплатно курсировать общественный транспорт, что предложит жителям дополнительную альтернативу личному автомобилю.

Создание новой платной автодороги поспособствует сохранению средней скорости движения на Большой Академической улице, Ленинградском проспекте, Северо-Западной хорде и Третьем транспортном кольце.

У Москвы уже имеется успешный опыт ввода в эксплуатацию скоростных платных трасс, построенных на принципах концессии. Проспект Багратиона, возведенный по такой схеме, улучшил транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Благодаря его появлению время пути от МКАД до «Москва-Сити» уменьшилось на 30 минут. Новая дорога позволила снизить загрузку МКАД на 15% и в среднем на 8% разгрузить прилегающие магистрали.