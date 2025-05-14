Завершен ремонт улицы Калинина в Кратово Раменского округа

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил с рабочим визитом улицу Калинина в поселке Кратово, где подрядная организация ОАО «Раменское ДРСУ» завершила ремонтные работы дорожного покрытия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая протяженность отремонтированного участка составила 830 метров, а площадь обновленного асфальтобетонного покрытия — 2905 кв. м.

Ремонт данной дороги был проведен по многочисленным обращениям и просьбам неравнодушных жителей поселка Кратово. В конце апреля, до начала работ, были рассмотрены вопросы об установке знаков ограничения скорости движения, а также устройства дополнительных искусственных неровностей типа «лежачий полицейский» для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Мы стремимся быстро реагировать на обращения жителей и решать возникающие проблемы, чтобы создать комфортные условия для жизни», — отмечает глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.