Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели итоговую проверку строительства пятого и шестого этапов автомобильной дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка». По ее результатам застройщику было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая протяженность двух этапов составляет более 5 тысяч километров. В настоящее время выполнено шесть из семи этапов строительства. Ожидается, что возведение трассы будет завершено в мае 2025 года.

Согласно проекту, новая трасса длиной более 16 километров пройдет через Афанасово, Болтино, Тарасовку и соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. На дороге возведено 11 мостов и путепроводов, а также 6 транспортных развязок. Предположительно, скорость движения на трассе составит до 110 км в час, ожидаемый трафик — до 39 тысяч автомобилей в сутки. Хорда расположится на удалении 4-8 км от МКАД и будет исполнять роль дублера. При этом автомобилисты смогут пользоваться не только всей трассой, но и отдельными ее участками. Оплачивать будет необходимо только стоимость фактически пройденного расстояния.

Скоростная автодорога создается в рамках концессионного соглашения с целью улучшить транспортное сообщение большой территории Московской области и разгрузить существующие дороги. Строительство осуществляется за счет собственных и привлеченных средств частного партнера — четвертой концессионной компании, которая входит в группу «ВИС».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.