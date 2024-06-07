Завершается благоустройство территории у вокзала «Печатники» в Москве

В Москве работы по благоустройству территории, прилегающей к вокзалу «Печатники», подходят к концу, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в столичный комплекс градостроительной политики и строительства, Рафик Загрутдинов.

«На территории высажены кустарники, размещены малые архитектурные формы и уложен рулонный газон, площадь которого занимает 16 785 кв. м. Все это создает уголок живой природы в мегаполисе и место для прогулок местных жителей и пассажиров», — сказал Загрутдинов.

Также возле городского вокзала «Печатники» выполнили устройство новых тротуаров с покрытием из гранитной плитки.

При проведении строительных работ используются материалы отечественных производителей.

Сейчас завершается строительство наземного вестибюля на станции «Печатники», обеспечивающего вход на станцию Большого кольца со стороны ул. Гурьянова, а также пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро.