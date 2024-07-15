Зарядную станцию для электромобилей установили в Мытищах

Энергетики Подмосковья установили зарядную станцию для электромобилей в городе Мытищи на ул. Октябрьской. Электрозарядная станция (ЭЗС) компании «Мособлэнерго» расположена около дома № 12 В. Ее мощность составляет 22 кВт, что позволит заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

На сегодняшний момент на территории городского округа установлены 4 ЭЗС «Мособлэнерго». Подробная карта станций размещена на официальном сайте компании в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей». Чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, областное Минэнерго уделяет большое внимание развитию зеленой энергетики и, в частности, развитию электрозарядной инфраструктуры.

Сегодня в регионе работает 484 ЭЗС, из них 202 станции — быстрые, мощностью 150 кВт, и 282 — медленные, мощностью 22 кВт.

Установка ЭЗС осуществляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», а также за счет инвестиционной деятельности компаний вне федеральной программы.

«Мы планируем в этом году установить 145 ЭЗС, в том числе 125 быстрых и 20 медленных ЭЗС, а в 2025 году — увеличить сеть электрозарядных станций Подмосковья еще на 200 ЭЗС, в том числе 150 быстрых и 50 медленных ЭЗС, всего к концу 2025 года количество ЭЗС в регионе приблизится к 829 единицам», — добавил Хромушин.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.